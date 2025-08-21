به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی محمد هوشمند گفت: ابرکوه به عنوان شهرستان پیشرو در استان است که کشاورزان آن به دلیل کاهش خسارت وارده ناشی از خاموشی چاه‌های کشاورزی به محصولات خود، وارد میدان شدند و با سرمایه گذاری شخصی بیش از ۲ هزار کیلو‌وات برق تولید کردند.

وی با بیان اینکه بیش از ۲ هزار هکتار از مزارع شهرستان مجهز به نیروگاه خورشیدی شده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر اجرای نیروگاه خورشیدی در ۵۰ چاه کشاورزی دیگر نیز در دست اقدام است.

گفتنی است خاموشی چاه‌های کشاورزی در سال زراعی جاری بیش از ۳۰ درصد تولید محصولات زراعی و باغی شهرستان را کاهش داد.