مردم استان آذربایجان غربی میتوانند از طریق ارسال پیامک مشترکین تجاری، خانگی و اداری بد مصرف و پر مصرف را گزارش دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مردم آذربایجان غربی در صورت مشاهده مصرف بیرویه و ناهنجار برق (ویترین مغازه ها، استفاده نامتعارف و بیش از حد مورد نیاز در مغازهها و فروشگاه ها، تنظیم دمای کولرهای گازی در ادارات سازمانها و بانکها بر روی دمایی غیر از ۲۷ درجه، استفاده از روشنایی چراغ در روز) و اقداماتی از این قبیل ضمن گرفتن عکس از محل، با ارسال تصاویر به شماره ۰۹۳۸۶۴۶۰۷۳۸ در بستر پیام رسان بله و یا ارسال آدرس مشترک در قالب پیامک مراتب را جهت پیگیری و ابلاغ اخطاریه و الزام به رعایت الگوی مصرف به شرکت توزیع نیروی برق استان اطلاع دهند.
با مشارکت همگانی، از فشار بر شبکه برق بکاهیم و برای آیندهای روشن و پایدار تلاش کنیم.