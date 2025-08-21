پخش زنده
سد هایقر و طرح آبرسانی به شهرستان فیروزآباد به عنوان دو طرح مهم در تامین آب شرب، کشاورزی و توسعه صنعتی تکمیل و آماده بهرهبرداری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سیاوش بدری مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس گفت: دو طرح مهم استان شامل سد بزرگ هایقر و طرح آبرسانی به شهر فیروزآباد از سد تنگاب تکمیل شده و آماده افتتاح و بهرهبرداری است؛ این طرحها نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب، پشتیبانی از کشاورزی و توسعه صنعتی منطقه خواهند داشت.
بدری، گفت: طرح آبرسانی به شهر فیروزآباد از سد تنگاب با اجرای حدود ۱۵ کیلومتر خط انتقال تکمیل و در مدار بهرهبرداری قرار گرفته است. این طرح در ۱۰ روز اخیر توانسته مشکل کمآبی شهر فیروزآباد را به طور کامل برطرف کند و مردم این شهرستان دیگر با تنش در تأمین آب شرب مواجه نیستند.
او همچنین درباره طرح مهم سد هایقر در شهرستان فیروزآباد اظهار داشت: این سد بزرگ از نوع از نوع بتن غلتکی بر روی تنگه بسیار زیبای هایقر ساخته شده است. حجم مخزن این سد ۲۲۶ میلیون متر مکعب است که تاکنون حدود ۱۵ میلیون مترمکعب آن آبگیری شده و آماده بهرهبرداری است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس افزود: با تکمیل و بهرهبرداری از این دو طرح مهم، گام بزرگی در تأمین پایدار آب شرب، پشتیبانی از بخش کشاورزی و همچنین توسعه اقتصادی و صنعتی شهرستان فیروزآباد برداشته میشود.