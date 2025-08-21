مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت: همزمان با هفته دولت، ۶۵ پروژه گازرسانی در آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری می‌رسد که علاوه بر روستاها، واحد‌های صنعتی و پایانه مرزی تمرچین را نیز در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علیرضا شیخی، اعلام کرد: طی هفته دولت امسال، گازرسانی به ۴۰ روستا با ۲۳۶۰ خانوار، ۲۵ واحد صنعتی و ۱۱ کیلومتر شبکه‌گذاری در پایانه مرزی تمرچین مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی درباره فراوانی پروژه‌های گازرسانی روستایی آماده بهره برداری در هفته دولت نیز اعلام کرد: این پروژه‌ها شامل مهاباد ۱۴ روستا، ارومیه ۱۱ روستا، سردشت و میرآباد ۶ روستا خاهد بود.

شیخی ادامه داد: همچنین در شهرستان‌های چالدران، چایپاره و خوی هر کدام دو روستا و در سلماس، نقده و شاهین‌دژ نیز هر کدام یک روستا از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.

به گفته وی، با بهره‌برداری از پروژه‌های امسال، مجموع روستا‌های برخوردار از گاز طبیعی در استان به ۲۰۲۷ روستا خواهد رسید که بیانگر شتاب توسعه در بخش انرژی است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با بیان اینکه ۴ شهرستان استان سبز شده‌اند، گفت: تاکنون شهرستان‌های میاندوآب، نقده، اشنویه و چهاربرج به‌طور کامل سبز شده‌اند و برنامه‌ریزی برای تکمیل پوشش گازرسانی در سایر مناطق استان ادامه دارد.