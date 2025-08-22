پخش زنده
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: تمامی اقدامات و تصمیمات با رویکرد آمادگی کامل برای پاسخگویی تولید به نیازهای فصل سرد سال گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی با بیان اینکه این شرکت بزرگترین مجموعه در حوزه بهرهبرداری و توسعه صنعت نفت کشور به شمار میرود افزود: شرکت نفت و گاز پارس مالک بزرگترین زیرساخت و دارایی زیرزمینی یکپارچه کشور است و همین موضوع، فرصتی ویژه برای مدیریت بهینه منابع در اختیار صنعت نفت قرار داده است.
وی با اشاره به ورود میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان به نیمه دوم عمر خود، افزود: مواجهه پارس جنوبی با افت فشار طبیعی، شرایط خاصی را پیش روی کشور قرار میدهد که گذر از این شرایط و جبران افت طبیعی تولید میدان، نیازمند نگاه و تصمیماتی کلان و فراسازمانی و فعالیتهایی گسترده است.
دهقانی با بیاناینکه مدیریت همزمان ۳۹ سکوی در حال بهرهبرداری، تولید ۷۰ درصد گاز کشور و هدایت بیش از هزار نیروی عملیاتی در بخش فراساحلی میدان مشترک پارس جنوبی با اتکا به حجم گستردهای از فعالیتها در دست اقدام است، عنوان کرد: مطابق استانداردهای جهانی، برای نگهداشت داراییهای فیزیکی این شرکت در پارس جنوبی سالانه به حدود ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار نیاز است که هرگونه غفلتی در این حوزه میتواند در بلندمدت منجر به استهلاک داراییها شده و تبعات قابلتوجهی به دنبال داشته باشد.