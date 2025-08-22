به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ابوتراب نکیسا گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان تولید و برداشت عسل کُنار و در راستای ساماندهی اسکان زنبورداران و جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و درگیری، انجام هماهنگی و دریافت مجوزاسکان از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان یا تعاونی زنبورداری طرف قرارداد ضروری است.

وی با بیان اینکه از اواسط شهریورماه کوچ گسترده زنبوردارن به استان بوشهرآغاز می‌شود افزود: تمام زنبورداران اعم از بومی و مهاجرملزم به رعایت قوانین دستورالعمل موضوع ماده ۱۴قانون نظام جامع دامپروری کشور هستند.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان گفت: مانند سال‌های گذشته، اسکان زنبورستان‌های بومی هرمنطقه در اولویت خواهند بود.

نکیسا افزود: پیش بینی می‌شود بیش از دو هزار نبوردار بومی و مهاجر وارد استان شوند که از این تعداد حدودا ۲۰۰۰تن عسل برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه استان بوشهر قطب تولید عسل کُنار در کشور است، ادامه داد: عسل کُناراستان از نظرعطر، طعم و کیفیت نسبت به سایرعسل‌های تولیدی در کشور دارای ارزش و اهمیت بالایی بوده و نشان جغرافیایی عسل کنار به نام استان ثبت شده است.