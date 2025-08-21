به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مشاور عالی قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به تشکیل قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در سپاه گفت: یک میلیون و ۱۸۰ هزار سرباز دوره‌های عمومی و تخصصی مهارتی را گذراندند.

سردار موسی کمالی افزود: ستاد کل نیرو‌های مسلح با توجه به رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص آموزش سربازان در سال ۱۳۹۶، به‌صورت تکلیف‌مدارانه به حوزه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه در سه بخش ورود پیدا کرده است.

به گفته وی، در بخش اول، قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی در ستاد کل و قرارگاه‌هایی در ارتش، سپاه، فراجا و همچنین در کلیه استان‌ها با معرفی فرماندهان ارشد هر سازمان به عنوان فرمانده قرارگاه فعالیت شروع شده است.

کمالی افزود: در حوزه اجرایی نیز آموزش مهارت‌آموزی به سربازان وظیفه واعطا گواهینامه مهارتی در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، در این حوزه حدود سه هزار و ۹۰۰ مربی تربیت شده است و هزار و ۱۲۰ کارگاه آموزشی تاسیس و تجهیز شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۱۴ هزار محیط واقعی کار تقویت و ثبت شده است گفت: برای تشویق سربازان برای شرکت در دوره‌های مهارت آموزی مشوق‌هایی از جمله یک ماه کسر خدمت، یک ماه مرخصی و اجازه تعیین سازمان محل خدمت برای آنها در نظر گرفته شده است.

مشاور عالی قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: نزدیک ۳۹ هزار نفر از سربازان وظیفه تسهیلات خوداشتغالی دریافت کردند.

وی با اشاره به اینکه برای محقق شدن شعار "هر سرباز حداقل یک مهارت تخصصی و یک بسته مهارت پنج‌گانه عمومی شغلی" گفت: از سال ۹۸، این قرارگاه در سراسر کشور از جمله چهارمحال و بختیاری فعال شده است و منشا خیر و برکت بوده است.

کمالی افزود: سربازان در زمان ورود به خدمت سربازی و در راستای الگوگیری از حضرت قمر بنی‌هاشم (ع)، در کارگاه‌های آموزشی متعددی که به مدت یک ماه برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند و پس از اتمام دوره، شرکت‌کنندگان در آزمون‌های سازمان فنی و حرفه‌ای و دیگر ادارات و ارگان‌ها شرکت می‌کنند و گواهینامه و کارنامه رسمی پایان دوره برای آنها صادر می‌شود.