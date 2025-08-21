پخش زنده
۸۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان چهارمحال و بختیاری طی چند عملیات همزمان با همکاری نیروهای فنی، امنیتی و انتظامی کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، این دستگاهها در واحدهای کشاورزی، دامداری و منازل مسکونی با مصرف غیرقانونی برق فعالیت میکردند.
مجموع توان مصرفی ماینرهای کشف شده بیش از ۲۴۴ کیلووات برآورد شده است که میتوانست معادل مصرف برق چند صد خانوار را به شبکه تحمیل کند.
در این عملیات، بخشی از تجهیزات در انبارها و پارکینگهای مسکونی و حتی در خودرو و تونلهای زیرزمینی بهطور حرفهای جاساز شده بودند.
به گفته مسوولان محلی، علاوه بر جمعآوری و توقیف ماینرها، مقادیر دیگری از تجهیزات غیرمجاز و اقلام قاچاق نیز توسط عوامل امنیتی و انتظامی کشف و ضبط و پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع شد.
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز با جدیت ادامه خواهد داشت و فعالیت این مراکز علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه، تهدیدی جدی برای ایمنی و پایداری برق است.
همچنین یادآوری میشود که شهروندان میتوانند با گزارش فعالیتهای غیرقانونی در زمینه استخراج رمزارز از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، به ازای معرفی هر دستگاه ماینر غیرمجاز از سقف یک میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان جایزه دریافت کنند.