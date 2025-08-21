اولین جلسه از سلسله جلسات با دانشگاه‌ها و مراکز شرکت کننده در طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری، با حمایت ستاد علوم و فناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست، نمایندگانی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی پیشرو ایران از جمله دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشگاه مراغه، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه کردستان، مرکز ملی ذخائر ژنتیک و زیستی ایران، انستیتو پاستور ایران، مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی، دانشگاه اصفهان و پژوهشگاه افضلی‌پور حضور داشتند.

این نهادها، به عنوان نخستین گروه از مراکز علمی و پژوهشی، موضوعات فناورانه خود را در سامانه طرح تقسیم کار ملی زیست‌فناوری به تصویب رسانده‌اند.

هدف اصلی این نشست، بررسی موضوعات فناورانه و تبیین سازوکار‌های عقد قرارداد کلان طرح‌های دانشگاه‌ها در حوزه‌های مرتبط با زیست‌فناوری بوده است.

این رویکرد به دنبال آن است که با ایجاد یک چارچوب منظم، طرح‌های کلان زیست‌فناوری به صورت هدفمند و با مشارکت حداکثری مراکز علمی به مرحله اجرا درآیند.