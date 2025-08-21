استاندار مرکزی در چارچوب برنامه «چهارشنبه‌های در شهرستان» به همراه نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان به شهرستان فراهان سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زندیه‌وکیلی گفت: در این سفرها، ضمن بررسی مشکلات عمرانی، تولیدی و اقتصادی شهرستان‌ها، طرح هایی نیز کلنگ‌زنی می‌شوند و طرح های مربوط به هفته دولت به‌ صورت مجزا افتتاح خواهند شد.

او ادامه داد: مسیر ورودی شهرستان فراهان با حضور مسئولان حوزه راهداری، راه و شهرسازی و شهرداری بررسی شد و مقرر شد طرحی هندسی برای رفع نقاط حادثه‌خیز تهیه و بعد از تصویب مراجع مربوطه اجرا شود.

استاندار مرکزی همچنین از اجرای طرح نیروگاه خورشیدی توسط یکی از صنعتگران شهرستان خبر داد و گفت: این نیروگاه با سرمایه‌گذاری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و ظرفیت تولید هفت مگاوات برق، حدود ۳۰ درصد از برق مصرفی شهرستان را تأمین خواهد کرد.

زندیه وکیلی افزود: در جریان این سفر، از یکی از واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی فراهان که در زمینه تولید محصولات متنوع فعالیت دارد، نیز بازدید شد.

او به بازدید از طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان فراهان نیز اشاره کرد و گفت: روند اجرای طرح بررسی شد و دستگاه‌های اجرایی مسئول زیرساخت‌ها متعهد شدند که خدمات مورد نیاز را در اسرع وقت فراهم کنند.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در روستای کودزر، از یک واحد پرورش مرغ تخم‌گذار نیز بازدید شد و بررسی‌های لازم برای حمایت از این واحد انجام و موضوع گازرسانی به این مرغداری و یک شهرک گلخانه‌ای نیز در دستور کار قرار گرفت.

او در پایان تأکید کرد: برنامه «چهارشنبه‌های در شهرستان» به همراه «روز همت اقتصادی» فرصتی برای بررسی دقیق مسائل واحد‌های تولیدی، عمرانی و اقتصادی استان فراهم کرده است تا مشکلات موجود شناسایی و برطرف شوند.