به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، عباس علی آبادی وزیر نیرو در سفر یک روزه به مشهد از محل حفر تونل بر طرح تامین آب شرب مشهد از رودخانه‌های مرزی یال شمالی هزار مسجد بازدید کرد و همزمان با بازدید وزیر نیرو عملیات حفاری این تونل آغاز شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در جریان این بازدید گفت: کنترل و استفاده بهینه از سهم سرزمینی منابع آب رودخانه‌ها مرزی و انتقال ۵۱.۳ میلیون متر مکعب در سال از حجم آب خروجی از کشور برای تامین بخشی از نیاز آب شرب و بهداشت شهر مشهد با رعایت حقوق ذینفعان مبدا از اهداف این طرح است.

محمد علی نعمت نژاد درباره مشخصات فنی این طرح گفت: این طرح دارای ۲۶۷.۵ کیلومتر خط انتقال، تونل آب بر به طول ۸.۵ کیلومتر با قطر ۲.۸ متر و ظرفیت ۱۸ مترمکعب در ثانیه و ۱۱ ایستگاه پمپاژ است.

او با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان تیرماه امسال ۴ درصد است افزود: اعتبار مورد نیاز کل طرح را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و تاکنون ا ۴۴۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تخصیص نیافتن اعتبارات مورد نیاز طرح از محل اعتبارات و در آمد عمومی و صندوق توسعه ملی، اصلاح نشدن ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص سهم اعتبارات در آمد عمومی را از مشکلات این طرح برشمرد.