سامانه‌های موشکی و یگان‌های شناوری نیروی دریایی ارتش با استفاده از موشک‌های کروز دریایی «نصیر» و «قدیر» و موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» به صورت همزمان، هدف سطحی خود را در دریا منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه برگزاری مراحل اصلی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش، انواع موشک‌های کروز دریایی با بردهای مختلف، با شلیک از ساحل و عرشه شناورهای سطحی نیروی دریایی ارتش، با موفقیت اهداف خود را در شمال اقیانوس هند و دریای عمان هدف قرار دادند.

در این مرحله از رزمایش، ناو موشک ‎انداز «گناوه» و ناوشکن «سبلان» با شلیک موشک‌های کروز دریایی «نصیر» و «قدیر» و شلیک موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» از سامانه ساحلی ولایت ۲ به صورت همزمان، هدف سطحی تعیین شده در دریا را با موفقیت منهدم کردند.

موشک کروز دریایی «قادر»، یک موشک کروز ضد کشتی رادار گریز میان برد با قدرت تخریب بالا و دقت هدف‌گیری چشمگیر به شمار می‌رود که برای مقابله با شناورها و اهداف ساحلی طراحی شده است.

موشک کروز دریایی «قدیر» نیز یک موشک کروز ضد کشتی رادار گریز برد بلند با قدرت تخریب زیاد و دقت هدف‌گیری چشمگیر است که برای مقابله با شناورها به کار گرفته می شود.

موشک کروز دریایی «نصیر» هم یک موشک کروز ضد کشتی رادار گریز برد کوتاه با قدرت تخریب بالا و دقت هدف‌گیری چشمگیر است که برای مقابله با شناورها به کار گرفته می شود.