ادارهها و دستگاههای اجرایی چهارمحال و بختیاری در روز شنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۴ تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هماهنگی امور عمرانی گفت: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و با هدف مدیریت و کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار، همه ادارههای دولتی، نهادهای عمومی، دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی و شرکتهای بیمه دولتی استان در روز شنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود.
اردشیر آذر افزود: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، پاسگاهها و مراکز انتظامی مشمول این تعطیلی نیستند و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
به گفته وی؛ شعب کشیک بانکها فعال بوده و خدمات بانکی ضروری به مردم ارائه میکنند.