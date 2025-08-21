به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون هماهنگی امور عمرانی گفت: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان و با هدف مدیریت و کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار، همه اداره‌های دولتی، نهاد‌های عمومی، دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و شرکت‌های بیمه دولتی استان در روز شنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود.

اردشیر آذر افزود: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی مشمول این تعطیلی نیستند و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

به گفته وی؛ شعب کشیک بانک‌ها فعال بوده و خدمات بانکی ضروری به مردم ارائه می‌کنند.