رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله مسلحانه به شهرک صهیونیست نشین ملاخی هشالوم در کرانه باختری و زخمی شدن حداقل یک صهیونیست در این حمله خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه تلویزیونی ۱۲ رژیم صهیونیستی خبر داد: گزارش‌های اولیه از زخمی شدن در حادثه تیراندازی در نزدیکی شهرک ملاخی هشالوم در کرانه باختری حکایت دارد.

به گزارش الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: گزارشی از تیراندازی به تعدادی از اسرائیلی‌ها در نزدیکی شهرک ملاخی هشالوم دریافت کرده است و نیروهایش در حال عزیمت به محل هستند.

ارتش رژیم صهیونیستی افزود: در حال بررسی این حادثه امنیتی است که در نزدیک شهرک ملاخی هشالوم رخ داده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند: ارتش این رژیم در حال اعزام نیرو‌های کمکی به منطقه شهرک ملاخی هشالوم در مرکز کرانه باختری است.

حمله به این شهرک صهیونیست‌نشین در حالی انجام شده است که رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ طرح شهرک‌سازی در منطقه «ای یک (E ۱)» در شرق بیت‌المقدس را با هدف «ضربه به پیوستگی سرزمینی کرانه باختری» و «تاسیس کشور فلسطین» تصویب کرد که اعتراض مردم فلسطین و کشور‌های جهان و مقامات نهاد‌های بین المللی از جمله سازمان ملل را در پی داشت.

با اجرای این طرح که شمال کرانه باختری را از جنوب آن به طور کامل جدا می‌کند، ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید برای صهیونیست‌ها ساخته خواهد شد.

این درحالی است که طبق قوانین بین‌المللی، تمامی شهرک‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی غیرقانونی تلقی می‌شوند. رژیم اشغالگر در سال ۱۹۶۷ شهر قدس را اشغال و اقدام به ساخت گسترده شهرک‌های یهودی‌نشین در آن کرد.

پس از اشغال کرانه باختری رود اردن و قدس در سال ۱۹۶۷ بدست رژیم اسرائیل، بیش از ۲۵۰ شهرک یهودی‌نشین در این مناطق ساخته شده که حدود ۷۰۰ هزار نفر در آنها ساکن هستند.

شورای امنیت سازمان ملل پیشتر با صدور بیانیه‌ای رسمی، طرح رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در اراضی اشغالی فلسطین را محکوم کرد اما رژیم صهیونیستی همچنان قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را نقض می کند و نه تنها شهرک‌سازی در اراضی اشغالی را متوقف نکرده، بلکه آن را شدت بخشیده است.