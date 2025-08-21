رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اجرای طرح تمهیدات انتظامی ترافیکی در مسیر‌های تردد و معابر منتهی به مصلی امام خمینی (ره) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور ضمن تسلیت و گرامیداشت سالروز رحلت پبامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) مصادف با بیست و هشتم ماه صفر، در خصوص اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی برای مراسم عزاداری ۲۸ صفر، گفت: به منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر و انتظام بخشی به عبور و مرور، تدابیر ترافیکی ویژه‌ای اتخاذ شده است.

او مکان‌های مورد نظر برای اجرای این طرح را شرح داد و در این رابطه، گفت: تدابیر ترافیکی کلیه معابر و تقاطع‌های پیرامونی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) و مسیر‌های عزاداری منتهی به آن، کلیه معابر پیرامونی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) و مسیر‌های منتهی به کلیه معابر داخلی و پیرامونی و محور‌های منتهی به محدوده بهشت زهرا (س) را در برگرفته است.

مسیر‌های حرکت دستجات عزاداری ۲۸ صفر

سردار موسوی پور مسیر‌های حرکت دستجات عزاداران را نیز شرح داد و افزود: مسیر شماره یک حرکت دستجات عزاداری درب شماره ۵۸ واقع در ضلع جنوبی خیابان فردوسی- تقاطع شهید بهشتی- خیابان شهید بهشتی به سمت غرب و درب ورودی جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) و مسیر شماره دو خیابان شهید مطهری- خیابان مفتح به سمت شمال و درب ورودی جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) و خیابان سهروردی- خیابان شهید بهشتی به غرب و درب ورودی جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تعیین شده است.

همچنین مسیر شماره سه خیابان مطهری به غرب - خیابان میرعماد به شمال و درب ورودی جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) و چهارمین مسیر نیز خیابان سهروردی - خیابان خرمشهر به غرب- خیابان قنبر زاده - خیابان شهید بهشتی و درب ورودی جنوبی مصلی بزرگ امام خمینی (ره) خواهد بود.

محدودیت‌های دو مرحله‌ای در معابر تهران

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه به تعیین محدودیت‌های مقطعی تردد در معابر پایتخت نیز اشاره کرد و افزود: تمهیدات ترافیکی مراسم عزاداری ۲۸ صفر، با دو مرحله محدودیت مقطعی در معابر نیز همراه است. به همین منظور در مرحله اول محدودیت‌هایی از شمال در بزرگراه شهید سلیمانی، از جنوب در خیابان شهید بهشتی، از غرب در خیابان پاکستان و از شرق در خیابان قنبرزاده در نظر گرفته شده است.

سپس در مرحله دوم محدودیت‌ها از شمال در بزرگراه شهید همت، از جنوب در خیابان شهید مطهری، از غرب در بزرگراه شهید مدرس و از شرق در خیابان شهید بهشتی اعمال خواهد شد.

آغاز ممنوعیت توقف از ۷ صبح

سردار موسوی پور افزود: ممنوعیت‌های توقف نیز از ساعت ۷ صبح روز جمعه آغاز خواهد شد و در مسیر شمال به جنوب خیابان قنبرزاده؛ حد فاصل بزرگراه شهید سلیمانی تا خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید بهشتی؛ حد فاصل خیابان قنبرزاده تا خیابان پاکستان، خیابان میرعماد؛ حد فاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهید مطهری، همچنین خیابان مفتح؛ حد فاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان مطهری و خیابان پاکستان؛ حد فاصل خیابان شهید بهشتی تا بزرگراه شهید سلیمانی اجرایی می‌شود.

عبور موتورسواران ممنوع

پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تأکید کرد که ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر عزاداری با ممنوعیت همراه است و از تردد و ورود جلوگیری خواهد شد. سردار موسوی پور در ادامه به موتور سیکلت سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد که با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین استفاده از کلاه ایمنی تردد کنند و از انجام هر گونه حرکات مخاطره آمیز در معابر منتهی به طول مسیر دستجات عزاداری جدا خودداری کنند که در غیر اینصورت با برخورد جدی پلیس، مواجه خواهند شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان توصیه کرد: شهروندان در صورت امکان برای حضور در مراسم از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس و مترو استفاده کنند.