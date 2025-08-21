اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از نقطه صفر مرزی کوزه رش سلماس و پایانه رازی خوی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز (پنج شنبه ۳۰ مرداد) در سفر نظارتی خود به شمال غرب کشور، از نقطه صفر مرزی کوزه رش سلماس در استان آذربایجان غربی بازدید کردند.

منطقه کوزه رش در مرز مشترک کشورمان با ترکیه قرار دارد و با راه اندازی پایانه مرزی در این جغرافیای سرزمینی، امکان تبادل کالا و خدمات افزایش چشمگیری خواهد داشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بازدید، از روند احداث پایانه مرزی کوزه رش مطلع شدند و موانع و مشکلات را بررسی کردند.

موضوع تقویت اقتصاد مرز و دیپلماسی مرز یکی از مسائلی است که توسط قوه مقننه و با محوریت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. تحقق این امر می‌تواند موجب خلق ثروت و تقویت مراودات اقتصادی با کشور‌های همسایه شود.

همچنین اعضای امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به صورت هوایی از مرز رازی در منطقه خوی نیز بازدید کردند.

گفتنی است، ابراهیم عزیزی، عباس مقتدایی، سیدمحمود نبویان، اسماعیل کوثری، یعقوب رضازاده، علی خضریان، روح الله نجابت، ابوالفضل ظهره وند، حسن قشقاوی، علاءالدین بروجردی و محمدرضا محسنی ثانی در این بازدید حضور داشتند.