

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: برای رقابت‌های لیگ برتر امسال تراکتور با ۷۲۰ میلیارد، سپاهان ۶۲۰ میلیارد، استقلال ۶۱۰ میلیارد و پرسپولیس ۵۱۰ میلیارد هزینه کرده‌اند.

وی افزود: در لیگ امسال، ۱۶ تیم لیگ برتری ۶۵۰ بازیکن و ۲۵۰ نفر کادر فنی را جابجا کرده‌اند و که بیشترین سقف بودجه برای تراکتور تبریز است.

وی افزود: سرژ اوریه بازیکن جدید پرسپولیس مشکوک به بیماری هپاتیت است، البته کارت بازی وی صادر شده ولی تا تصمیم نهایی پزشکان بعد از آزمایش مجدد، اجازه بازی ندارد.