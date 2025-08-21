پخش زنده
باشگاه فوتبال تراکتور با ۷۲۰ میلیارد تومان بیشترین هزینه را برای لیگ برتر انجام داده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: برای رقابتهای لیگ برتر امسال تراکتور با ۷۲۰ میلیارد، سپاهان ۶۲۰ میلیارد، استقلال ۶۱۰ میلیارد و پرسپولیس ۵۱۰ میلیارد هزینه کردهاند.
وی افزود: در لیگ امسال، ۱۶ تیم لیگ برتری ۶۵۰ بازیکن و ۲۵۰ نفر کادر فنی را جابجا کردهاند و که بیشترین سقف بودجه برای تراکتور تبریز است.
وی افزود: سرژ اوریه بازیکن جدید پرسپولیس مشکوک به بیماری هپاتیت است، البته کارت بازی وی صادر شده ولی تا تصمیم نهایی پزشکان بعد از آزمایش مجدد، اجازه بازی ندارد.