دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر از روز شنبه به تدریج افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا فردا تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست. سپس از روز شنبه تا اواسط هفته آینده روند افزایش تدریجی دما پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: طی امروز و فردا در مناطق شمالِ غربی و غربی و از فردا تا اواسط هفته آینده (بویژه بعد از ظهرها) در بخش‌های جنوب شرقی استان، سرعت وزش باد‌ها در حد متوسط و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبار‌های موقتی و محلی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

او ادامه داد: از امشب تا اواسط وقت فردا جریانات جنوبی همچنان سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبشرقی و تا حدودی مرکزی استان خواهند شد.