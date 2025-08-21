پخش زنده
همزمان با فرارسیدن سالروز رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع)، تدارک شبکه رادیویی فرهنگ به مناسبت این ایام اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به مناسبت روزهای پایانی ماه صفر که مصادف با رحلت حضرت رسول (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) است، ویژه برنامههای مختلفی روی موج رادیو فرهنگ میرود.
در پنجشنبه ۳۰ مرداد برنامه «جلوه حسن» با موضوع خوانش و بررسی اشعار مربوط به امام حسن مجتبی (ع) ساعت ۱۸ پخش میشود و ساعت ۲۰ نیز گروه تاریخ و اندیشه ویژه برنامه زنده «جان جاودان» را با بخشهای مختلف کارشناسی و گزارش به تهیه کنندگی فاطمه ترسا روانه آنتن میکند.
ویژهبرنامه «جان جاودان» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، شامگاه سیام مردادماه مصادف با شب ۲۸ صفر از ساعت ۲۰ تا ۲۲ به صورت زنده پخش میشود.
این برنامه با محوریت سه موضوع «حسن خلق، رعایت حقالناس و علم همراه با اخلاص»، به بازخوانی عوامل جاودانگی در سیره پیامبر (ص) میپردازد و تلاش میکند مخاطبان را در مسیر تفکر و بازبینی خویشتن همراه سازد.
«جان جاودان» شامل بخشهایی همچون نمایش، گزارش، گفتوگوی کارشناسی زنده و تلفنی با کارشناسان مذهبی و استادان فلسفه، همچنین گفتوگو با مسلمانانی است که با بینش و مطالعه به دین اسلام روی آوردهاند.
جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۷:۳۰ «ساعت سوگ» بادمحوریت شعرخوانی در سوگ نبوی و یادنامه حسنی روانه آنتن میشود .
همچنین برنامهای زنده با محوریت فرهنگ عزاداری و ارتباط با استانها و گزارش و کارشناسی ساعت ۹ تا ۱۰،۳۰ با عنوان «روضه خورشید» از گروه جامعه و کتاب پخش میشود و در ادامه «شکوه یک صلح» با معرفی و بررسی آثار مکتوبی که به موضوع شخصیت امام حسن (ع) و دلایل صلح ایشان پرداختهاند، و نگاهی به زندگی و سیره اخلاقی و عملی و رفتاری پیامبر (ص)، امام حسن مجتبی (ع)، بررسی تاریخی ۲۳ سال دوران بعثت پیامبر (ص)، بررسی شأن و مقام پیامبر (ص) در ادبیات فارسی و متون کهن، رسوم مردم شهرهای مختلف در سوگ رسول اکرم (ص) وامام حسن (ع) ۱۵:۳۰ پخش میشود.
«آفتاب آینه دار» نیز ساعت ۲۱ با نگاهی به آیینهای سوگواری در پایان ماه صفر از رادیو فرهنگ پخش میشود.