به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به مناسبت روز‌های پایانی ماه صفر که مصادف با رحلت حضرت رسول (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) است، ویژه برنامه‌های مختلفی روی موج رادیو فرهنگ می‌رود.

‎در پنجشنبه ۳۰ مرداد برنامه «جلوه حسن» با موضوع خوانش و بررسی اشعار مربوط به امام حسن مجتبی (ع) ساعت ۱۸ پخش می‌شود و ساعت ۲۰ نیز گروه تاریخ و اندیشه ویژه برنامه زنده «جان جاودان» را با بخش‌های مختلف کارشناسی و گزارش به تهیه کنندگی فاطمه ترسا روانه آنتن می‌کند.

‎ویژه‌برنامه «جان جاودان» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، شامگاه سی‌ام مردادماه مصادف با شب ۲۸ صفر از ساعت ۲۰ تا ۲۲ به صورت زنده پخش می‌شود.

‎این برنامه با محوریت سه موضوع «حسن خلق، رعایت حق‌الناس و علم همراه با اخلاص»، به بازخوانی عوامل جاودانگی در سیره پیامبر (ص) می‌پردازد و تلاش می‌کند مخاطبان را در مسیر تفکر و بازبینی خویشتن همراه سازد.

‎ «جان جاودان» شامل بخش‌هایی همچون نمایش، گزارش، گفت‌وگوی کارشناسی زنده و تلفنی با کارشناسان مذهبی و استادان فلسفه، همچنین گفت‌و‌گو با مسلمانانی است که با بینش و مطالعه به دین اسلام روی آورده‌اند.

‎جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۷:۳۰ «ساعت سوگ» بادمحوریت شعرخوانی در سوگ نبوی و یادنامه حسنی روانه آنتن می‌شود .

همچنین برنامه‌ای زنده با محوریت فرهنگ عزاداری و ارتباط با استان‌ها و گزارش و کارشناسی ساعت ۹ تا ۱۰،۳۰ با عنوان «روضه خورشید» از گروه جامعه و کتاب پخش می‌شود و در ادامه «شکوه یک صلح» با معرفی و بررسی آثار مکتوبی که به موضوع شخصیت امام حسن (ع) و دلایل صلح ایشان پرداخته‌اند، و نگاهی به زندگی و سیره اخلاقی و عملی و رفتاری پیامبر (ص)، امام حسن مجتبی (ع)، بررسی تاریخی ۲۳ سال دوران بعثت پیامبر (ص)، بررسی شأن و مقام پیامبر (ص) در ادبیات فارسی و متون کهن، رسوم مردم شهر‌های مختلف در سوگ رسول اکرم (ص) وامام حسن (ع) ۱۵:۳۰ پخش می‌شود.

‎«آفتاب آینه دار» نیز ساعت ۲۱ با نگاهی به آیین‌های سوگواری در پایان ماه صفر از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.