وزارت دفاع:
تقویت بنیه دفاعی کشور بدون لحظهای درنگ ادامه دارد
وزارت دفاع در بیانیهای تأکید کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران دریافتهاند که در پاسخ هر ماجراجویی و خطای محاسباتی در منطقه، سیلی بسیار محکمی از نیروهای مسلح مقتدر کشورمان دریافت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بهمناسبت روز صنعت دفاعی بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه بهشرح زیر است:
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی حکومت وابسته پهلوی و پایان استیلای مستشاران نظامی آمریکایی بر مقدرات و امور نیروهای مسلح کشور، فصل تازهای از خودکفایی، پویایی و پیشتازی در دستاوردهای دفاعی رقم خورد و با قطع ید نظام سلطه از سرمایههای این مرز و بوم و با وجود چهار دهه تحریم همهجانبه و ظالمانه، صنعت دفاعی کشور بهپشتوانه متخصصین و نخبگان مؤمن و متعهد خود تبدیل به یکی از مظاهر رشد، تعالی و بالندگی شده و پیشرفتهای بزرگ و تحسینبرانگیزی را در این حوزه رقم زده است.
دستاوردهای فرزندان ملت در حوزههای مختلف موشکی، تسلیحاتی، فضایی و طراحی و تولید انواع جنگافزارها و ادوات نظامی متناسب با نیاز دفاعی کشور و با فناوریها و استانداردهای روز جهانی، توانست کشور را از اوج وابستگی به بیگانگان به قلههای خودکفایی و اقتدار برساند و جمهوری اسلامی ایران را تبدیل به قطب اقتدار دفاعی و بازدارندگی در منطقه نماید.
ملت شریف ایران در سایه اتحاد و بصیرت، نتایج این شکوه و اقتدار را در جنگ تحمیلی دوازدهروزه اخیر بعینه مشاهده نمود و بر لزوم تولید محصولات دفاعی بازدارنده صحه گذاشت، همچنین رسانههای مختلف جهان نیز بارها به پوشش قدرت حیرتانگیز موشکی کشور عزیزمان پرداختند و دشمنان جمهوری اسلامی ایران دریافتند که در پاسخ هر ماجراجویی و خطای محاسباتی در منطقه، سیلی بسیار محکمی از نیروهای مسلح مقتدر کشورمان دریافت خواهند نمود.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تبریک این روز باشکوه به خانواده بزرگ صنعت دفاعی کشور و پاسداشت مقام شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بهویژه شهدای دفاع مقدس دوازدهروزه با اتکا به تجارب و اندوختههای ناشی از مجاهدتهای ۴۶ ساله اخیر در چارچوب تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا (مدّ ظلّه العالی) با تولید، ساخت و آمادهسازی تسلیحات و تجهیزات پیشرفته و فناورانه برای پاسخگویی به تهدیدات دشمنان و نیز تعمیق دیپلماسی دفاعی فعال؛ و با تکیه بر توان بومی، بار دیگر با مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا حضرت امام خامنهای عزیز (مدّ ظلّه العالی) تجدید بیعت نموده و ضمن تعهد و پایبندی خود به آرمانهای والای انقلاب اسلامی اعلام میدارد کارکنان خدوم و ولایتمدار این وزارتخانه در راستای تولید و بازتولید قدرت، تجهیز، تسلیح نیروهای مسلح و تقویت بنیه دفاعی کشور از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.