به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی صنعت آب کشور گفت: افزایش تعرفه آب به میزان حدود ۲۸ درصد بوده که ناشی از افزایش نرخ آب غیر یارانه‌ای از ۷۰۰۰ تومان به ۹۰۰۰ تومان است.

عیسی‌بزرگ‌زاده افزود: در قبوض آب، علاوه بر مبلغ آب، ردیف‌هایی برای آبونمان فاضلاب و انشعاب نیز وجود دارد، اما افزایش اصلی که در رسانه‌ها گزارش شده، به این دلیل است که در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، کنتور قرائت نمی‌شد و قبوض برآوردی صادر می شد.

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: حدود ۴۵ درصد از مردم بر اساس قبوض برآوردی پرداخت کردند و ۵۵ درصد دیگر پرداخت نکردند. اکنون قبوض این دو دوره، که جمعاً حدود ۷۰ روز را در بر می‌گیرد، بر اساس قرائت واقعی صادر شده که به همین علت مبلغ آنها در مقایسه با گذشته افزایش یافته است.