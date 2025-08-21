برنامه «هفت اقلیم» رادیو فرهنگ، با تمرکز بر تازه‌ترین رویداد‌های سینمایی، هر پنجشنبه‌ها به بررسی جریان‌های روز سینمای ایران و جهان می‌پردازد و مخاطبان را با تحولات و تحلیل‌های جذاب این عرصه همراه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در برنامه این هفته ۳۰ مرادماه که به همت گروه ادب و هنر تولید و پخش می‌شود، تازه‌ترین وضعیت نمایش فیلم‌های روی پرده بررسی می‌شود و در ادامه فیلم پیر پسر ساخته اکتای براهنی معرفی و نقد و بررسی شده و بخش‌هایی از فیلم مورد نظر پخش می‌شود.

معرفی مفاخر سینمایی کشور و اهمیت پژوهش در سینما همچنین معرفی فیلم دابلیو در سبک کمدی به کارگردانی الیور استون و نویسندگی استنلی ویزر از دیگر بخش‌های برنامه است.

«هفت اقلیم» همچنین این هفته به بررسی فیلم «از کرخه تا راین» ساخته ابراهیم حاتمی کیا در سینمای دفاع مقدس و پخش برش‌هایی از این فیلم می‌پردازد.

