رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۴ به سامانه انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مصطفی ظهیری نیا افزود: داوطلبان بعد از انتشار کارنامه علمی نوبت دوم آزمون سراسری می‌توانند انتخاب رشته کنند.

وی گفت: در دهه اول شهریور کارنامه داوطلبان آزمون سراسری در درگاه اینترنتی سازمان سنجش منتشر می‌شود.

رئیس دانشگاه هرمزگان به داوطلبان توصیه کرد برای انتخاب رشته به مراکز مشاوره معتبر آموزش و پرورش مراجعه، و از رفتن به مراکز غیر معتبر خودداری کنند.

امسال بیش از ۱۸ هزار داوطلب هرمزگانی در آزمون سراسری شرکت کردند.