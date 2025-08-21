به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس آگاهی استان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در روز‌های اخیر، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و با انجام اقدامات صورت گرفته مشخص شد، سارقین با خودرو‌های کوئیک و پژوپارس به محل سرقت مراجعه و وارد منازل شده است.

سرهنگ جعفر عباسعلی پور افزود: در ادامه با استفاده از سامانه‌های پلیسی و تلاش‌های شبانه روزی متهمین که اهل استان غربی بوده محل سکونت آنان در استان همجوار شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی استان با تعقیب و مراقبت ۲۴ ساعته نهایتاً طی دو عملیات منسجم و دقیق، سارقان دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به کشف ۲۵ فقره سرقت منزل از متهمین افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد سارقین در ۵ استان دیگر نیز طی یک ماه گذشته اقدام به سرقت از منازل کرده‌اند.