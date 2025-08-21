به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: سال گذشته سطح کل زیر کشت موز استان نه هزار و ۹۲۰ هکتار بود که از این مساحت حدود هفت هزار و ۸۰۰ هکتار بارور و مابقی غیر بارور هستند.

علیرضا دهمرده افزود: امسال و در چارچوب سند توسعه کشت موز استان سطح زیر کشت به ۱۲ هزار و ۲۰ هکتار افزایش یافته که از این میزان، نه هزار و ۹۲۰ هکتار آن به مرحله باروری رسیده است.

وی ادامه داد: این رشد سطح زیر کشت و میزان تولید، نشانه عزم جدی دولت و کشاورزان منطقه برای توسعه پایدار این محصول مهم است که علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی می‌تواند به عنوان یکی از قطب‌های صادرات موز در کشور مطرح شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان به نقش اشتغال‌زایی و تاثیر اقتصادی مثبت توسعه کشت موز در استان اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه باغ‌های موز علاوه بر افزایش تولید، زمینه‌ساز اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت و فرآوری است و نقشی کلیدی در رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.