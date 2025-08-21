به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه اجرای مراحل اصلی و عملیاتی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، عملیات انهدام هدف از پیش تعیین شده با پهپاد انهدامی «باور ۵» در منطقه عمومی رزمایش در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان با موفقیت اجرا شد.

در این مرحله از رزمایش، پهپاد انهدامی و دوربرد «باور ۵» با طی مسافت ۴۰۰ کیلومتری، توانست با موفقیت هدف تعیین شده خود را منهدم کند.

پهپاد انهدامی «باور ۵» یک پهپاد هوشمند و انهدامی است که با پرواز از روی عرشه یگان‌های شناور و پرتابه‌ها، قابلیت انهدام اهداف در ساحل و اهداف شناور در دریا را دارد.