وزیر نیرو در حاشیه افتتاح طرح های آب و برق در خراسان رضوی بر ضرورت بهینهسازی مصرف برق برای تضمین پایداری شبکه و تأمین پایدار انرژی تاکید کرد و از برنامههای وزارت نیرو در این زمینه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر نیرو در حاشیه افتتاح طرحهای مهم صنعت آب و برق در استان خراسان رضوی در قالب پویش سراسری ایران آباد در جمع خبرنگاران این استان درخصوص رویکرد آینده این افتتاح برای استان خراسان رضوی گفت: طرحهای مختلفی امروز در قالب پویش ایران آباد و در بخشهای مختلف آب و برق استان خراسان رضوی به ارزش بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان در حال افتتاح هستند.
عباس علیآبادی با تاکید بر اینکه در تلاش برای ساخت ایران آبادتر نسبت به گذشته هستیم، درباره مشکلات برق استان خراسان رضوی گفت: گرچه که اکنون استانهای همجوار به این استان در برقرسانی کمک میکنند، اما در تلاش هستیم تا با توسعه طرحهای نیروگاههای خورشیدی و حرارتی وضع خاموشیهای استان پایان یابد.
وزیر نیرو ادامه داد: طرح های مختلفی که اکنون در حال اجرا هستند نیز به منظور تامین نیاز منطقه خود بوده و مازاد این برق به استانهای همجوار خواهد رسید و یا درصورت کمبود از آن مناطق برق دریافت خواهد شد.
عباس علیآبادی با تأکید بر ضرورت تلاش برای بهینه سازی مصرف برق در کشور برای حفظ پایداری شبکه تصریح کرد: بدون تردید وضع خاموشیها در آینده بهتر خواهد شد، البته مشروط به اینکه بین تولید و مصرف توازن برقرار باشد.