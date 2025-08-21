مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمانشاه از رفع کامل ۱۹ نقطه حادثه خیز جاده‌ای در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، یزدان خسروی با اشاره به سفر رئیس جمهور به کرمانشاه طی ماه‌های گذشته، اظهار کرد: در این سفر حدود ۱.۴ همت برای رفع نقاط حادثه خیز شهری و روستایی و اجرای روکش و بهسازی راه‌های روستایی به استان اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه این اعتبارات قرار است طی مدت سه سال تخصیص پیدا کند، افزود: مقرر شده حدود ۵۰ درصد از اعتبارات از محل استانی و ۵۰ درصد از محل ملی تامین شود.

خسروی گفت: ۱۹ نقطه حادثه خیز جاده‌ای از سال‌ها قبل در استان وجود داشت که ردیف اعتباری داشتند و تمام آنها را رفع کرده‌ایم.

وی گفت: از ابتدای سالجاری ۹۴ نقطه مستعد حادثه دیگر را نیز که فاقد ردیف اعتباری بودند، با استفاده از منابع اعتباری سازمان راهداری و با همکاری پلیس راه ایمن سازی کردیم که این اقدامات منجر به کاهش تلفات حوادث جاده‌ای در استان شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمانشاه تاکید کرد: طی ماه‌های گذشته با استفاده از ظرفیت خیرین راه ساز، زمینه احداث ۵۰ کیلومتر راه روستایی در استان فراهم شده که تاکنون حدود ۱۶ کیلومتر آن آماده آسفالت شده است.

وی در ادامه با اشاره به پایان موفقیت آمیز عملیات اربعین حسینی ۱۴۰۴ گفت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده و همراهی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در استان، اربعین امسال را نیز با موفقیت پشت سر گذاشتیم.