سینما‌های استان مازندران همزمان با سراسر کشور به مناسبت ایام عزاداری آخر ماه صفر به مدت چند روز تعطیل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با فرا رسیدن روز‌های پایانی ماه صفر و تعطیلی عزاداری این ایام، فعالیت سالن‌های سینمایی تغییر می‌کند.

بر این اساس سینما‌های استان مازندران همزمان با سینما‌های سراسر کشور از وقت اذان مغرب امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد تا صبح روز شنبه ۱ شهریور به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تعطیل هستند و فیلم‌ها نمایشی نخواهند داشت.

از صبح روز شنبه ۱ شهریور فعالیت سینما‌ها از سر گرفته خواهد شد؛ البته مخاطبان برای مراجعه به سینما‌ها در روز شنبه حتما" به اطلاعات سینمای مورد نظر توجه کنند و از فعالیت سینمای مورد نظر اطمینان حاصل کنند.

همچنین از اذان مغرب روز شنبه ۱ شهریور سینما‌ها مجدد تعطیل بوده و تا صبح دوشنبه ۳ شهریور به مناسبت شهادت امام رضا (ع)، اکرانی نخواهند داشت.

در حال حاضر نمایش همزمان دو فیلم اجتماعی «پیرپسر» و «زن و بچه» که رقابتی هم بر سر میزان شایستگی آنها برای معرفی به اسکار به راه افتاده و نیز چند فیلم کمدی مخاطب بیشتری را به سینما‌ها کشانده و پس از مدت‌ها بازار واکنش و نقد نسبت به بعضی فیلم‌های روی پرده داغ شده است.

آمار مجموع فروش سینما از ابتدای سال تاکنون ۹۲۳ میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان است و بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به تماشای فیلم‌ها نشسته‌اند.

در میان فیلم‌های روی پرده «پیرپسر»، «صددام»، «مرد عینکی» و «زن و بچه» پرفروش‌تر از دیگر فیلم‌ها هستند.