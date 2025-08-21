به مناسبت هشتمین سالروز تشکیل انجمن سبزاندیشان مراسم درختکاری با حضور گسترده مردم و مسئولان، در تنگ خور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، انور مهرآوران مسئول انجمن سبزاندیشان خور، گفت: این برنامه، با همکاری اداره منابع طبیعی لارستان و با هدف بیابان‌زدایی و ایجاد مکانی سرسبز و تفریحی برای مردم برگزار شد.

وی با اشاره به کاشت درخت در چند سال اخیر گفت: تاکنون، بیش از سه هزار درخت کُنار، ابریشم، کهور، آکاسیا، انار شیطان و اکالیپتوس، در تنگ خور و پارک جنگلی خور کاشته شده و این بار هم، ۱۷۸ اصله نهال در این فاز کاشته شد.

مسئول انجمن سبزاندیشان خور تصریح کرد: این درخت‌ها، با تانکر انجمن سبزاندیشان که به همت خیرین خریداری شده، آبیاری می‌شوند.

انجمن سبزاندیشان خور، مردادماه سال ۱۳۹۶ در شهر خور تاسیس شد و در این سال‌ها، خدمات بسیاری در حوزه‌های مختلف از جمله کاشت درخت، ساخت و تعمیر آبشخور و برکه، پاکسازی طبیعت، آبرسانی و پخش علوفه برای حیات وحش و ساخت پارک انجام داده است.