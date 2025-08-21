پخش زنده
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به برنامههای دولت برای اقتصاد فرهنگ و هنر، بر ضرورت تغییر و تحول رویکرد حکمرانی در این حوزه به ویژه پس از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول رئیسجمهور در نشست بررسی مسائل و ظرفیتهای حوزه فرهنگ و هنر پس از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخنگوی دولت، مسئولان دستگاه دولتی و جمعی از صاحب نظران و فعالان حوزه فرهنگ و هنر حضور داشتند، با تاکید بر شعار محوری وفاق ملی در دولت چهاردهم افزود: در دولت به این نتیجه رسیدیم که باید برای درک شرایط در بخشهای مختلف، آسیبشناسی و شناخت ظرفیتها، جلسات چالشی با اهل فن، نخبگان و برجستگان هر حوزه برگزار کنیم و رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و وزرا در یک سال گذشته نشستهایی با کارشناسان و خبرگان بخشهای مختلف داشتند.
محمدرضا عارف با بیان اینکه فرهنگ و هنر از بخشهای تاثیرگذار در ۵ دهه گذشته بوده است، گفت: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود و ما مدعی داشتن تمدن و فرهنگ بزرگی هستیم که در سفرها به کشورهای همسایه عظمت و فرهنگ ایران را به خوبی حس میکنیم.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه آثار و افتخارات تمدنی، فرهنگی و هنری ایران در کشورهای منطقه و همسایه بیانگر جایگاه ذاتی و طبیعی کشور در این منطقه است، بیان کرد: ما نتوانستیم سهم و وظیفه خود را در قبال این بخش ادا کنیم تا یک اتفاق و ارتقاء جهشی در این حوزه را شاهد باشیم و نه تنها نتوانستیم جهشی برخورد کنیم و نظریهها و ایدههای جدید فرهنگ و هنر پس از پیروزی انقلاب اسلامی را مطرح کنیم بلکه به دلیل مسائل سلیقهای مانعتراشی نیز کردیم.
محمدرضا عارف با اشاره به اینکه در کمک به ارتقاء فرهنگ و هنر دچار عقبماندگی شدیم و نتوانستیم این بخش را با توجه به ظرفیت آن در جایگاه واقعی و مناسب خود قرار دهیم، تاکید کرد: البته مردم همواره به بخش فرهنگ و هنر به عنوان یکی از گروههای مرجع توجه ویژهای داشتهاند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه حوزه فرهنگ و هنر در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه ظرفیت و جایگاه طبیعی خود را نشان داد، خاطرنشان کرد: سهم بخش فرهنگ و هنر در ایجاد و خلق سرمایه عظیم اجتماعی در کشور در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه قابل اعتنا، برجسته و بیبدیل بود و هیچکس فکر نمیکرد مردم به این صورت به میدان بیایند و این در حالیست که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ۵۰ درصد پای صندوقهای رای حاضر نشدند.
محمدرضا عارف، اهمیت برگزاری نشستهای مختلف و چالشی با اهالی فرهنگ و هنر برای مرور ظرفیتهای این بخش را خاطرنشان کرد و گفت: باید سهم بخش فرهنگ و هنر در ارتقاء جایگاه اجتماعی کشور و همگرایی، سرمایه و انسجام اجتماعی ایجاد شده پس از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه به خوبی دیده و بررسی شود.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: باید با یک آسیبشناسی کلی کم توجهیها به حوزه فرهنگ و هنر بررسی شود که در کدام بخشها میتوانستیم بهتر عمل کنیم و یا خوب عمل نکردیم و یا به گونهای عمل شد که تلقی اهل فرهنگ و هنر حذف و نداشتن جایگاهی در کشور بود تا پس از این آسیبشناسی اقدامات مناسب و خوب در چهارچوب برنامهها و راهبردهای کشور اتخاذ شود.
محمدرضا عارف با اشاره به نگاه خوب و مثبت به حوزه فرهنگ و هنر در راهبردها و سیاستهای کلی نظام، ادامه داد: باید چگونگی اجرای این راهبردها و سیاستها در جلسات کارشناسی این چنینی بررسی شود.
معاون اول رئیسجمهور بر ضرورت تغییر و تحول رویکرد حکمرانی در حوزه فرهنگ و هنر به ویژه پس از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: اهالی فرهنگ و هنر آسیبشناسی از عملکرد خود به عمل آورند و به اجماع برسیم زیرا این بخش مظلوم واقع شده و این ظلم به تمدن چند هزار ساله ایران است.
محمدرضا عارف، ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ، ساماندهی مسائل معیشتی، بیمه و حقوق بازنشستگی و بیکاری و ارتقاء منزلت و جایگاه اهالی فرهنگ و هنر را خاطرنشان کرد و افزود: باید اقتصاد فرهنگ به گونهای نظاممند و قانونی شود که با اختلاف سلیقه و تغییر مدیریتی آسیبی نبیند.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: سهم دولت، مردم و نخبگان در ارتقای منزلت هنرمندان مشخص شود زیرا یک هنرمند، نخبهای است که یک سخن و اظهارنظر وی تاثیر بزرگ در کشور دارد و دولت آمادگی دارد با توجه به امکانات، وظایف خود را در قبال هنرمندان ادا کند. البته باید توجه داشت که نگاه کنونی را نمیتوان به سرعت عوض کرد، اما باید این مسیر را اصلاح کنیم.
محمدرضا عارف با اشاره به نقش بیبدیل هنرمندان در ۸ سال دفاع مقدس و همچنین دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه تصریح کرد: در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در تغییر رویکرد در بخش علمی هزینههایی دادیم و دانشگاهها به مرور زمان جایگاه خود را پیدا کردند و با سرمایه اجتماعی به وجود آمده پس از دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه فرصتی برای تغییر رویکرد در کشور و به ویژه حوزه فرهنگ و هنر به وجود آمده است.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: بدنبال اقدامات ماندگار و تدوین قوانین با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حل مسئله معیشت هنرمندان و اقتصاد فرهنگ و هنر هستیم.
محمدرضا عارف با اشاره به برخوردهای سلیقهای در برخی شهرها برای برگزاری کنسرت افزود: در برگزاری جشنوارهها و به ویژه کنسرتها بد عمل کردیم. در یک شهرستان یک نفر برای فرهنگ و هنر کشور برخلاف نگاه بزرگان کشور و مصوبات شورای انقلاب فرهنگی تصمیمگیری میکند و بقیه نیز مماشات کنند که باید مسائل این چنینی هرچه سریعتر حل شود و با حرکت در مسیر ضوابط و مقررات اجازه ندهیم در یک شهرستان شورای تامین در حوزه فرهنگ و هنر تصمیمگیری کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست با اشاره به فضا و تمایز قابل توجه ایجاد شده در رابطه دولت با اهالی فرهنگ و هنر در زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم تاکید کرد: با توجه به گسستها و فضای ایجاد شده مسئله قابل توجه این بود که آیا اهالی فرهنگ و هنر در قبال مسائل و بحرانهای ملی میتوانند بار دیگر حضور و نقشآفرینی داشته باشند که البته وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای کاهش این گسستها و کم شدن فاصلهها تلاش کردند.
سید عباس صالحی با اشاره به حضور غیر منتظره و شگفتی ساز اهالی فرهنگ و هنر در دفاع از کشور در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه با وجود فاصله گرفتن این قشر با امر سیاسی در سالیان گذشته افزود: تشکلهای صنفی فرهنگی و هنری در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه به میدان آمدند و این بازگشت یکی از فرصتهای ملی است که باید قدر این فرصت بوجود آمده در دولت چهاردهم را دانست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت صیانت و حفاظت از رابطه ایجاد شده بین اهالی فرهنگ و هنر با امر سیاسی تاکید کرد و با بیان اینکه حوزه فرهنگ پیشران توسعه در کشور است، افزود: حمایتهای گفتمانی، منزلت اجتماعی، صنفی و اقتصادی و امنیتی و قضایی برای نقشآفرینی عرصه فرهنگ و هنر در در توسعه کشور حائز اهمیت اساسی است.
در ادامه حاضرین در این جلسه نظرات، راهکارها و دغدغههای خود در حوزه فرهنگ و هنر شامل گشوده شدن فضای هنری، فرهنگی و اجتماعی کشور، جلوگیری از رفتارهای سلیقهای و لحظهای در برگزاری کنسرتها، جشنوارهها و برنامههای نمایشی، پرهیز از رفتارهای وحدت شکنانه، تقویت زبان قدردانی حاکمیت و مسئولان از مردم و جامعه فرهنگ و هنر، تولید محتوا و روایتگری، حضور مسئولان فرهنگی و هنری در بین مردم و هنرمندان، توجه به وضعیت معیشتی اهالی فرهنگ و هنر، احیا و حمایت بازار صنایع دستی و آثار هنری به ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی و ضرورت تجمیع سازمانهای تصمیمگیرنده در زمینه فرهنگ و هنر را مطرح کردند.
همچنین از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست صمیمی میتوان به بازنگری در قوانین و آییننامهها، بهرهگیری از فناوریهای نوین در آثار سینمایی، آموزش استفاده از تجارب سایر کشورها و حضور در نمایشگاههای خارجی، تخفیف و یا تاخیر مالیاتی، ارائه تسهیلات، برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی اهالی فرهنگ و هنر، افزایش حقوق بازنشستگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر، تجدید نظر نگاه حاکمیت به مردم به ویژه بعد از دوران دفاع مقدس۱۲ روزه، بهرهگیری از ظرفیتهای روز ملی سینما، فراهم کردن شرایط برای حضور هنرمندان در وحدتآفرینی جامعه، رسمیتبخشی به قوانین صنوف و مشاغل هنری و فرهنگی و حمایتهای مالی اشاره کرد.