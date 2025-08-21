به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس به همراه جمعی از مدیران دستگاه‌های اقتصادی استان با حضور در شهرستان سروستان، ضمن بازدید از شهرک‌های صنعتی شماره یک و دو در نشست فعالان اقتصادی این شهرستان شرکت کرد.

گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، در نشست فعالان اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان سروستان در بخش صنعت و کشاورزی گفت: تمام ظرفیت‌های استان پای کار خواهد آمد تا زیرساخت‌های شهرک صنعتی شماره دو سروستان تکمیل شود.

وی با اشاره به تکمیل ظرفیت شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: هدایت سرریز سرمایه‌گذاری‌ها به سمت سروستان در دستور کار قرار گرفته و این امر منوط به آماده‌سازی زیرساخت‌های شهرک صنعتی شماره دو خواهد بود.

گودرزی ادامه داد: زیرساخت‌های شهرک صنعتی شماره یک آماده و زمین برای واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید فراهم شده است. همچنین مشکل گاز این شهرک برطرف شده و برای تأمین آب شرب نیز راهکار‌های لازم در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی سروستان به‌ویژه در حوزه پسته اظهار داشت: وجود هفت هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۱۲ هزار تن پسته، این شهرستان را به قطب مهم تولید این محصول در استان تبدیل کرده است. در همین خصوص، موضوع تقویت باغات پسته، حمایت از زعفران‌کاران و احداث ایستگاه تحقیقات کشاورزی در دستور کار قرار خواهد گرفت.