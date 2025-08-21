پخش زنده
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان: شرط موفقیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، فرهنگسازی عمومی در جامعه و تحقق پیوست رسانهای مناسب است که ادارات فرهنگ و ارشاد و نیز رسانهها نقش موثری در این حوزه دارند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در دیدار با حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان به مناسبت هفته خبرنگار اعلام کرد: ۴۰ درصد از پروندههای قضایی مربوط به اراضی فاقد سند رسمی است، و: حدنگاری املاک نقش قابل توجهی در پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات ملکی ایفا و به ارتقاء بهداشت حقوقی کمک شایانی میکند.
وی افزود: هدف نهایی این قانون، سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی است به نحوی که پس از انقضای مواعد پیشبینی شده در قانون الزام، قولنامههای عادی در دستگاه قضایی و ادارات دولتی پذیرفته نمیشود.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات بیان کرد: طبق این قانون همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید ظرف مدت ۲ سال از تاریخ راهاندازی سامانه ثبت ادعا که به زودی رونمایی میشود برای درج ادعا و مستندات مالکیت خود اقدام کنند و در مدت ۲ سال از درج مستندات نیز فرصت پیگیری لازم اعم از اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضایی دارند.