رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: همزمان با هفته دولت، پنج طرح بهداشتی و درمانی با بهره‌مندی ۲۰ هزار نفر در استان به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جلال الدین امیری امروز سی اُم مردادماه در بازدید از بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، چهار خانه بهداشت و یک مرکز جامع سلامت با بیش از یک هزار و ۴۰۰ متر مربع زیربنا بهره برداری می‌شود.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۲ هزار میلیارد ریال هزینه شده که بیش از ۲۰ هزار نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند می‌شوند.

امیری با اشاره به اینکه تعدادی از طرح‌های این دانشگاه به دلیل مشکلات کوچک در برنامه افتتاح قرار نگرفتند، گفت: در حوزه سلامت استان، مراکز بهداشتی نیمه تمام و استیجاری وجود دارد که در ۲ تفاهم نامه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجموع ۲۳۸ طرح در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از این مجموع ۱۹۰ طرح پیشران در حوزه بهداشت معرفی شده که در قالب دو تفاهم نامه اجرایی و تکمیل می شوند.