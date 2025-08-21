۲۰۳ کشته و نزدیک به ۳ هزار مجروح در جادههای آذربایجان شرقی
رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی گفت:در چهار ماهه سال ۱۴۰۴ بر اثر تصادفات جادهای تعداد ۲۰۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۹۹۱ نفر مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ آبراهه گفت: تجزیه و تحلیل تصادفات سالهای گذشته در آذربایجان شرقی نشان میدهد بیشترین تصادفات فوتی در شهریور ماه رخ داده است لذا در راستای ارتقاى ایمنی عبور و مرور و حفظ جان هموطنان و کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی، تیمهای پلیس راه استان به صورت مستمر و هدفمند از امروز تا آخر شهریور ماه اقدام به تشدید کنترل و برخورد قانونی با رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز از جمله سرعت، سبقت، تجاوز به چپ و صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی شوند خواهند کرد.
وی بیان داشت: خودروهایی که دو تخلف حادثه ساز را همزمان انجام دهند توسط تیمهای پلیس راه توقیف و ترخیص آنها بعد از پایان شهریور ماه مقدور خواهد بود و رانندگانی که یک تخلف حادثه ساز انجام دهند گواهینامه آنها به صورت سیستمی و فیزیکی به مدت سه ماه ضبط خواهد شد.