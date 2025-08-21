پخش زنده
۱۱۰ محکوم مالی در ناتوانی پرداخت مهریه در زندانهای خراسان شمالی به سر میبرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهریه در فرهنگ ما نشانه احترام به جایگاه زن و تضمینی برای زندگی مشترک است، اما وقتی از تعادل خارج شود میتواند سرنوشت ساز شود.
پشت میلههای زندان داستانهایی روایت میشود؛ مردانی که نه به علت جرم و جنایت بلکه به علت ناتوانی در پرداخت مهریه، آزادیشان را از دست داده اند.
قبول مهریههای بالا و ناتوانی در پرداخت آن موجب شده تا ۱۱۰ جوان پشت میلههای زندان به سر میبرند که آمار آنها روز به بروز درحال افزایش است.