به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهریه در فرهنگ ما نشانه احترام به جایگاه زن و تضمینی برای زندگی مشترک است، اما وقتی از تعادل خارج شود می‌تواند سرنوشت ساز شود.

پشت میله‌های زندان داستان‌هایی روایت می‌شود؛ مردانی که نه به علت جرم و جنایت بلکه به علت ناتوانی در پرداخت مهریه، آزادیشان را از دست داده اند.

قبول مهریه‌های بالا و ناتوانی در پرداخت آن موجب شده تا ۱۱۰ جوان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند که آمار آنها روز به بروز درحال افزایش است.