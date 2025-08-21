همزمان با پایان ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع)، این شبکه ویژه‌برنامه‌ها و مستند‌های متنوعی را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «سفره‌های بهشتی» با موضوع تاریخچه مهمانسرا‌های آستان قدس رضوی، و همچنین برنامه «پا به پای خورشید» روز یکشنبه ۲ شهریور در دو نوبت ساعت ۰۷:۰۰ صبح و ۱۴:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.

در بخش آیتم‌های کوتاه نیز آثاری همچون نماهنگ «ایران زیر سایه خورشید»، «استقبال از زائر»، «آیین خطبه‌خوانی»، «پدرانه»، «لاله‌های حرم» و «یک پذیرایی ساده» برای بینندگان تدارک دیده شده است.

مستند «پنجره فولاد» با موضوع تاریخچه ساخت ضریح مطهر، روز شنبه یک شهریور ماه ساعت ۱۹:۱۵ و روز یکشنبه ۲ شهریورساعت ۱۵:۰۰ پخش خواهد شد. همچنین مستند‌های متنوعی با محوریت سیره رضوی از جمله «قصیده کوچ»، «سلام بر پسر موسی»، «یک عشق مشترک» و «ضامن آهو» تقدیم مخاطبان خواهد شد.

علاوه بر این، ویژه‌برنامه‌های گفت‌وگومحور شبکه آموزش شامل «همشاگردی سلام» و «مثبت آموزش» نیز در این ایام با حضور مهمانان مرتبط و کارشناسان مذهبی، به بررسی ابعاد گوناگون شخصیت و سیره امام رضا (ع) خواهند پرداخت.

شبکه آموزش سیما اعلام کرده است، این برنامه‌ها با هدف تبیین معارف رضوی، بازنمایی جلوه‌های معنوی حرم مطهر رضوی و گرامیداشت سالروز شهادت امام رضا (ع) تهیه و پخش می‌شود.