تیم هندبال جوانان دختر ایران نتیجه نخستین بازی خود را مقابل ژاپن با وجود ارائه یک نمایش قابل قبول واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان دختر ایران در نخستین دیدار خود در هجدهمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا مقابل ژاپن، یکی از پرافتخارترین و برترین تیمهای قاره کهن، به میدان رفت و علیرغم نمایش درخشان در طول بازی به ویژه نیمه نخست در پایان نتیجه را واگذار کرد.
ملیپوشان کشورمان در نیمه نخست این دیدار نمایش بسیار خوبی از خود مقابل تیمی که همین چند ماه قبل رده هشتم جهان را در کارنامه دارد به نمایش گذاشتند. این نیمه بسیار نزدیک و پایاپای دنبال شد و در پایان نتیجه ۱۰ - ۱۲ روی اسکوربرد به ثبت رسید.
در نیمه دوم ژاپن که روز گذشته موفق شده بود قزاقستان را با نتیجه ۱۴ - ۴۱ و اختلاف گل تقریبا سی گله شکست دهد، با آنالیز بهتری که از بازیکنان کشورمان داشت اختلاف گل بیشتری ایجاد کرد و در پایان با نتیجه ۱۸ - ۳۰ در دومین دیدار خود نیز پیروز شد.
ملیپوشان کشورمان فردا، جمعه ۳۱ مرداد، در دومین دیدار خود در جام هجدهم قهرمانی جوانان دختر آسیا مقابل قزاقستان به میدان میروند. این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت کشورمان آغاز میشود.
هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از ۲۹ مرداد به میزبانی ازبکستان آغاز شد و تا ۷ شهریور ادامه دارد.