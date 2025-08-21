شبکه دو سیما همزمان با فرارسیدن روز‌های پایانی ماه صفر با مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های متنوع، همراه مخاطبان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این ایام ، «روضه خورشید» ویژه‌برنامه عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) و روز‌های پایانی ماه صفر هر شب تا اول شهریور حوالی ساعت ۲۳:۱۵ پخش می‌شود.

این برنامه محصول گروه معارف اسلامی، با مداحی حاج محمود کریمی، فضای صحن و سرای ملکوتی امام مهربانی‌ها را به تصویر می‌کشد و فرصتی برای دلدادگی و تجدید پیمان عاشقان با بارگاه نورانی رضوی فراهم می‌آورد.

«از مامان بگو» هر شب حوالی ساعت ۲۲ با محوریت نقش مادران شهدا در تربیت نسل مؤمن و مقاوم روانه آنتن می‌شود.

این برنامه به روایت‌های صمیمی از زندگی و آرمان‌های شهدای مقاومت می‌پردازد.

«از مامان بگو» محصول گروه خانواده شبکه دو، با اجرای محیا اسناوندی و نیکا خسروآبادی و به تهیه‌کنندگی سید یزدان ملک‌آبادی کوشیده است ستارگان آسمان ایثار را از دریچه مادرانشان معرفی کند؛ مادرانی که با مهر و صلابت، فرزندانی رشید و عاشورایی را پرورده‌اند.

«زمانه» برنامه‌ای گفت‌وگومحور محصول گروه معارف اسلامی است، که در شب‌های پایانی ماه صفر چهارشنبه و پنجشنبه حوالی ساعت ۲۳:۴۵ پخش خواهد شد.

«زمانه» با اجرای امین سلیمی و محسن آزادی و تهیه‌کنندگی سید مجید اکرمی، میزبان گفت‌و‌گو‌هایی ویژه متناسب با این روزهاست.

«سخنرانی مذهبی» هر روز حوالی ساعت ۶:۱۵ صبح، سخنرانی‌هایی متناسب با حال و هوای روز‌های پایانی ماه صفر از آنتن شبکه دو پخش خواهد شد و فرصتی برای آغاز روزی معنوی و معرفت‌افزا در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

مداحی‌های ویژه در خلال برنامه‌ها و نیز فیلم‌های سینمایی متناسب با روز‌های پایانی ماه صفر، برای تکمیل حال و هوای معنوی این ایام، تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد.