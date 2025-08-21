اداره کل هواشناسی استان مرکزی: طی حداقل پنج روز آینده افزایش ذرات معلق موجود در جو در بعضی مناطق استان و افت کیفیت هوا و دید افقی در بعضی از ساعات دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی بررسی‌ها نشان دهنده تداوم جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و استان مرکزی است که می‌تواند کم و بیش موجب خیزش و انتقال ذرات معلق گردوخاک به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، به‌ خصوص مناطق حاشیه تالاب میقان شود.

به همین دلیل طی حداقل پنج روز آینده افزایش ذرات معلق موجود در جو در بعضی مناطق استان و افت کیفیت هوا و دید افقی در بعضی از ساعات دور از انتظار نیست.

از نظر دمایی با تداوم استقرار الگوی تابستانه بر روی کشور گرمای هوا در روز‌های آینده تداوم خواهد یافت و این شرایط در طی هفته آینده کم و بیش تداوم خواهد داشت.

به جز این آسمان استان طی پنج روز آینده صاف گاهی غبارآلود در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.