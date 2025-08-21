به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ شیرمحمد شیخی گفت: بامداد امروز سی‌ام مردادماه، یک فقره درگیری منجر به قتل در شهر کارزین به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و بلافاصله مأمورین انتظامی به محل اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد فردی با سلاح سرد مردی ۳۴ ساله را مجروح کرده و وی به دلیل شدت جراحات وارده به قتل رسیده و قاتل نیز متواری شده است.

سرهنگ شیخی ادامه داد: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی در کمتر از ۶ ساعت قاتل را شناسایی و او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی قیروکارزین با بیان اینکه متهم ۲۳ ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات شخصی عنوان کرد، گفت: قاتل پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.