رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان همدان گفت: برای مهار برداشت غیر مجاز ماده معدنی سیلیس در همدان اجرای طرح مطالعاتی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان همدان، در خصوص برداشت بیرویه و غیرمجاز ماده معدنی سلیس در همدان گفت: برداشت سلیس در سطح استان به ویژه در شهرستانهای همدان و ملایر به صورت بیرویه و غیرقانونی انجام میشود. مناطق حوزه سد اکباتان بیشترین میزان بهرهبرداری را دارند
گودرز کیانی افزود: این برداشتها از دهه هشتاد تاکنون ادامه داشته است، اگرچه در برخی مقاطع پروانههای برداشت به دلیل حساسیت حوزههای معدنی لغو شده و بهرهبرداری ممنوع اعلام گردیده، اما به دلیل نبود برنامهریزی جامع و اصولی، برداشت غیرمجاز همچنان ادامه دارد.
وی گفت: وظیفه اداره منابع طبیعی در این حوزه، شناسایی، تعقیب و معرفی متخلفان به مراجع قضایی است. در این راستا بازدیدهای مستمر و روزانه از مناطق انجام میشود و برآورد خسارات وارده بر خاک و پوشش گیاهی طبق دستورالعملهای فنی و با دقت صورت میگیرد
کیانی با اشاره به ایجاد چالههای عمیق در کوهپایههای گفت: حفاریهای عمیق تا عمق چهار تا پنج متر، ارزش دقیق ماده معدنی استخراج شده را برای ما نامشخص میکند، اما نظارت بر برداشتها به شکل جدی دنبال میشود و در دو سال گذشته بیش از سی پرونده متخلفان به مراجع قضایی معرفی شده است
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان همدان گفت: برای مقابله با این معضل نیازمند اجرای طرحهای مطالعاتی دقیق هستیم تا ذخایر معدنی شناسایی و بهرهبرداری اصولی و مدیریت شده صورت گیرد. متأسفانه برداشتهای پراکنده و غیرمنظم موجب تخریب گسترده عرصههای طبیعی شده است