امیرحسین بادی نایب قهرمان مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی تنیس مردان کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، امیرحسین بادی که با غلبه بر همه حریفان خود به فینال رقابتهای ۱۰۰۰ امتیازی تنیس راه یافته بود، در بازی پایانی با امتیازهای ۶ - ۲ و ۶ - صفر هر دو دست این رقابت را به سینا مقیمی از تهران واگذار کرد و با عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد.
بادی پیش از این، به همراه همتیمی تهرانیش عنوان قهرمانی بخش دو نفره مسابقات تنیس ۱۰۰۰ امتیازی کشور را کسب کرده بود.
این پیکارها به میزبانی تهران برگزار شد.