مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسانشمالی گفت: حدود ۹۷ میلیارد ریال اعتبار از سوی بسیج سازندگی برای ساخت و تعمیر مسکن محرومان استان هزینه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ سیدجعفر سبزه در گفتوگو با خبرگزاری صدا وسیما گفت: تعداد مسکن ساخته شده از سوی قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی بسیج دریکسال اخیر ۳۸۵ واحد مسکونی برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد و ۱۹ واحد برای نیازمندانی که زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارد، ساخته است.
وی افزود: حدود ۵۸۰ میلیارد ریال اعتبار در ساخت واحدهای مسکونی برای مددجویان کمیته امداد و محرومان هزینه شد.
مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسانشمالی اضافه کرد: برای مرمت ۲۷۴ واحد از منازل محرومان نیز بیش از ۳۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
سرهنگ سبزه بیان کرد: همچنین برای مرمت ۱۷۰ واحد مسکونی نیازمندان که نیاز به مرمت دارند نیز در سال جاری برنامه ریزی شده است.
همچنین در راستای تعمیر و مرمت واحدهای مسکونی نیازمندان هفت هزار و ۹۰۰ رول ایزوگام در اختیار گروههای جهادی قرار گرفته است.