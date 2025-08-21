به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ سیدجعفر سبزه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا وسیما گفت: تعداد مسکن ساخته شده از سوی قرارگاه سازندگی و محرومیت زدایی بسیج دریکسال اخیر ۳۸۵ واحد مسکونی برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد و ۱۹ واحد برای نیازمندانی که زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارد، ساخته است.

وی افزود: حدود ۵۸۰ میلیارد ریال اعتبار در ساخت واحد‌های مسکونی برای مددجویان کمیته امداد و محرومان هزینه شد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان‌شمالی اضافه کرد: برای مرمت ۲۷۴ واحد از منازل محرومان نیز بیش از ۳۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

سرهنگ سبزه بیان کرد: همچنین برای مرمت ۱۷۰ واحد مسکونی نیازمندان که نیاز به مرمت دارند نیز در سال جاری برنامه ریزی شده است.

همچنین در راستای تعمیر و مرمت واحد‌های مسکونی نیازمندان هفت هزار و ۹۰۰ رول ایزوگام در اختیار گروه‌های جهادی قرار گرفته است.