مشکلات کوی مدنی همدان، با حضور جمعی از مسئولان استان و شهرستان همدان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام جوادی، امام جماعت مسجد المصطفی کوی مدنی، کمبود فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی، نبود شهرداری اختصاصی، فاضلاب و پوشش رودخانه قاسم آباد و نبود کمربندی را از مهمترین مشکلات این منطقه برشمرد.
استاندار همدان هم از برگزاری مناقصه برای اجرای فاضلاب کوی مدنی به عنوان طرح اولویت دار این منطقه خبر داد و گفت: برای رفع مابقی مشکلات این منطقه هم نشستهای مختلفی با حضور مدیران و مسئولان مربوطه برگزار خواهد شد.