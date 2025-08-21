به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام جوادی، امام جماعت مسجد المصطفی کوی مدنی، کمبود فضا‌های آموزشی، فرهنگی و ورزشی، نبود شهرداری اختصاصی، فاضلاب و پوشش رودخانه قاسم آباد و نبود کمربندی را از مهمترین مشکلات این منطقه برشمرد.



استاندار همدان هم از برگزاری مناقصه برای اجرای فاضلاب کوی مدنی به عنوان طرح اولویت دار این منطقه خبر داد و گفت: برای رفع مابقی مشکلات این منطقه هم نشست‌های مختلفی با حضور مدیران و مسئولان مربوطه برگزار خواهد شد.