مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از تلاش های بین بخشی برای ثبت جهانی دره شیرز در شهرستان کوهدشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عطا حسنپور گفت: در راستای عملیاتی کردن برنامههای راهبردی و عملیاتی توسعه استان و تاکید استاندار لرستان، مسائل و مشکلات این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا بتوانیم این اثر طبیعی را برای ثبت جهانی آماده و پرونده آن را تشکیل دهیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان افزود: مهمترین بحث و مطالبه مدیران، مسئولان و مردم بحث ثبت جهانی تنگه شیرز بوده که با حضور مدیرکل زمین شناسی استان لرستان مباحث تخصصی مطرح شد و مقرر شد که بعد از رفع معارضات در تنگه شیرز و همچنین ساماندهی مسیر دسترسی به این تنگه زیبا، همچنین ساماندهی اطراف این تنگه، پرونده ثبت جهانی تنگه شیرز توسط سازمان میراث فرهنگی و همچنین زمین شناسی استان تهیه و در نوبت ثبت جهانی قرار بگیرد.
او تصریح کرد: در بحث گردشگری آبی در حوزه استحفاظی سدهای هاله و همچنین سد سیمره مقرر شد که با کمک شرکت آب منطقهای حریم و بستر این سدها تعیین و بعد از تهیه حریم و بستر مکانهای گردشگری اطراف این سدها در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد.
حسنپور بیان کرد: منطقه گردشگری دره شیرز به عنوان یکی از بزرگترین و شگفتانگیزترین مناطق گردشگری ایران و جهان، پتانسیلهای بی نظیری برای جذب گردشگر و توسعه این صنعت در لرستان دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان افزود: آنچه موجب تمایز این دره با دیگر درههای موجود در رشتهکوه زاگرس میشود، چشمههای کوچک و بزرگ و رودخانه زیبایی است که در آن جریان دارد و محیط سنگی و خشن آن را لطیف و زیبا کرده و از همین رو رفع نقاط حادثه خیز باتوجه به کوهستانی بودن مسیر، در دستورکار میراث فرهنگی لرستان قرار گرفته است.
او با بیان اینکه دره شیرِز قدیمیترین موزه طبیعی جهان و درهای بکر و دست نخورده در شمال غربی شهرستان کوهدشت به شمار میرود تصریح کرد: این دره در ۵۵ کیلومتری شمال غربی شهر کوهدشت و در نقطه تلاقی سه استان لرستان، کرمانشاه و ایلام در کنار رود سیمره واقع شدهاست.
حسنپور گفت: در این دره و برخی از غارهای آن، آثاری باستانی از زندگی مردم در چندین میلیون سال پیش کشف شده و آثار موجود در آن نشان دهنده حیات در دوران باستان و زندگی غارنشینی در دره شیزر دارد.