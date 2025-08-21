پخش زنده
امروز: -
ویژه برنامههای «محفل انس با قرآن کریم»، «شبستان» و ارتباط مستقیم با حرم مطهر رضوی و پخش دعای توسل به صورت زنده از حرم امام رضا (ع) در آستانه رحلت نبی اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در روزهای منتهی به پایان ماه صفر، شبکه قرآن و معارف سیما با مجموعهای از ویژه برنامهها همراه بینندگان میشود.
«محفل انس با قرآن کریم» از ۲۸ مرداد ماه هر شب از ساعت ۱۶:۴۰ تا ساعت ۱۸:۰۰ به صورت زنده از حرم مطهر رضوی پخش میشود.
حمید حق طلب، حامد علیزاده، هادی اسفیدانی، حمید شاکرنژاد، حمیدرضا احمدی وفا از جمله قاریان بین المللی هستند که در این محفل آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت میکنند.
برنامه «شبستان» نیز به طور مستقیم از حرم حضرت فاطمه معصومه (س) پخش شده و مراسم ویژه حرم حضرت معصومه (س) را در خصوص رحلت نبی اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) را تقدیم عاشقان اهل بیت (ع) میکند.
ضمنا ویژه برنامهای از تولیدات گروه اطلاع رسانی به صورت زنده و از حرم مطهری تقدیم میشود، این برنامه ، ساعت ۲۰:۱۰ تا ۲۱:۳۰ پخش میشود.
همچنین مراسم قرائت دعای توسل هر شب به صورت زنده از ساعت ۲۳:۳۰ از حرم مطهر رضوی پخش میشود.