استاندار خراسان شمالی در سفر به بخش قوشخانه شیروان، ۲۹ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی این منطقه اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، استاندار خراسان شمالی در ادامه سفرهای شهرستانی خود امروز دوازدهمین سفر را با ادای احترام به مقام شهدای لوجلی آغاز کرد و در ابتدای سفر به شهرستان شیروان در جمع اهالی قوشخانه حضور یافت.
بهمن نوری در جمع مردم روستای کاکلی بخش قوشخانه و در مسجد این روستا گفت: هدف اصلی این سفرها، حضور میدانی در میان مردم و بررسی مشکلات آنان از نزدیک است.
وی افزود: در این سفر ۱۷ میلیارد تومان برای بهسازی و تکمیل راههای روستاهای کاکلی، قپز و درهزو، ۲ میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی این روستاها اختصاص یافت.
استاندار خراسان شمالی اضافه کرد: همچنین هفت میلیارد تومان از محل اعتبارات استان برای اجرای طرحها و رفع مشکلات آبی روستاهای کاکلی، زو و تفتازان تخصیص داده شد.
نوری با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم گفت: خوشحالیم که فرصت یافتیم از نزدیک با اهالی این خطه دیدار کنیم و مسائل آنان را بررسی کنیم.