به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمد کاظم رادمنش گفت: این موزه پس از یک دوره تعطیلی موقت به دلیل ملاحظات امنیتی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر بازگشایی شد.

مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نادری مشهد با اشاره به تعطیلی مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی در جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: ابتدا محوطه آرامگاه شامل مقبره نادر شاه افشار و مقبره کلنل محمد تقی خان پسیان بازگشایی شد و در کنار آن خدمات رفاهی از جمله غرفه‌ صنایع دستی، کافه کتاب و غرفه‌های محصولات فرهنگی برای بازدید و استفاده عموم زائران و گردشگران و علاقه‌مندان بازگشایی شد.

رادمنش اظهار کرد: در مرحله دوم موزه مجموعه پس از نقاشی در راستای بازگشت تدریجی فعالیت‌های موزه‌ای و با رعایت کامل ضوابط ایمنی و امنیتی بازگشایی شد.

مجموعه تاریخی فرهنگی نادری یا همان باغ موزه نادری، یک مجموعه گردشگری و تاریخی در مشهد است که آرامگاه نادرشاه افشار، یکی از بزرگترین فرمانروایان ایران، در آن قرار دارد. این مجموعه شامل آرامگاه، موزه، باغ و سایر امکانات است و به عنوان یکی از جاذبه‌های مهم مشهد شناخته می‌شود.