شورای هاهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از مردم برای مراسم قرائت زیارت از بعید نبی مکرم اسلام (ص) در میعادگاههای نماز جمعه استان همزمان با سراسر کشور دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این اطلاعیۀ بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با فرارسیدن واپسین روزهای ماه صفر، بار دیگر دلهای مؤمنان در سوگ و اندوه فرو میرود؛ ماهی که یادآور سه مصیبت بزرگ در تاریخ اسلام است: رحلت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)، و شهادت دو گوهر تابناک اهلبیت، حضرت امام حسن مجتبی (علیهالسلام) و حضرت امام علی بن موسیالرضا (علیهالسلام).
رحلت پیامبر اکرم (ص) پایان حضور مستقیم خورشید هدایت در میان انسانها و آغاز عصر مسئولیت امت در حفظ و تداوم راه نبوت است. زیارت از بعید آن وجود مقدس، فرصتی است برای تجدید عهد با رسالت الهی و پیوند دوباره دلها با سرچشمه نور و حقیقت؛ راهی که امامان معصوم (علیهمالسلام) آن را مسیری برای پالایش روح و نزدیکی به درگاه الهی دانستهاند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، ضمن عرض تسلیت به پیشگاه حضرت ولیعصر (عجلاللهتعالیفرجهالشریف) و امت مؤمن و ولایتمدار، به مناسبت سالروز رحلت جانسوز پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)، شهادت کریم اهلبیت حضرت امام حسن مجتبی (علیهالسلام) و شهادت خورشید خراسان، حضرت امام رضا (علیهالسلام)، از مردم بصیر و دلداده اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دعوت مینماید تا در روز جمعه ۳۱ مردادماه، برابر با ۲۸ صفر قبل از اقامه نماز در میعادگاههای نماز جمعه در تمامی نقاط استان همزمان با سراسر کشور حضور یافته و با قرائت زیارت شریف پیامبر اعظم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) از بعید، دلهای خود را به آستان نبوی گره زنند و پیمان وفاداری با راه رسالت و امامت و مبارزه با طاغوت را تجدید و برای نجات مردم مظلوم غزه از ظلم و ستم کودک کشان صهیونی دست به دعا بردارند.